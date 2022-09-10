Москва, , 09:40 — REGNUM 93 тыс. москвичей дистанционно проголосовали на муниципальных выборах в столице ночью. Об этом 10 сентября сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

Единый день голосования Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Участки открылись и готовы принять избирателей — начался второй день голосования. Электронно москвичи могли голосовать и ночью — за это время свой выбор сделали 93 291 человек. Система работала без сбоев», — отмечается в сообщении штаба.

С начала голосования уже выдали более 1,1 млн электронных бюллетеней.

Муниципальные выборы в Москве проходят в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование проходит с 9 по 11 сентября.