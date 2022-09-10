Омск, , 09:37 — REGNUM Правоохранители в Омской области призывают водителей быть внимательными при проезде федеральной дороги Тюмень — Омск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Задымление из-за травяного пожара в Томской области Цитата из видео УМВД по Томской области

За ночь и утро 10 сентября на трассе в Крутинском районе произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пять человек.

«Все происшествия произошли в условиях недостаточной видимости из-за задымления проезжей части», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние дни сразу в ряде регионов Сибирского федерального округа осложнилась лесопожарная обстановка на фоне жаркой и сухой погоды. В Туве, в частности, из-за лесных пожаров ввели режим ЧС.

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