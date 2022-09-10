Донецк, , 09:35 — REGNUM ВСУ обстреляли Зайцево в ДНР из танка. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:20 — н.п. Дружба — н.п. Зайцево: произведено 4 выстрела из танка», — отмечается в сообщении.

Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 10 сентября обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка.

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