Сухум, 10 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Абхазии на полигоне Цабал прошли учения подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО), в ходе которых зенитчики отбили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) условного противника на колонну военной техники. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Боевая машина 2С6М ЗПРК Тунгуска-М

В соответствии с замыслом учений, боевые дроны условного противника попытались нанести удар по механизированной колонне мотострелковых подразделений базы во время выполнения марша. Командир батальонной тактической группы поставил задачу приданному подразделению ПВО уничтожить БПЛА условного противника.

пресс-служба ЮВО «Цели поразили расчёты зенитных установок «Тунгуска».

Зенитчики с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла» также уничтожили находящиеся на удалении до трёх километров цели, имитирующие самолёты штурмовой авиации и ударные вертолёты противника.

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