Брюссель, 10 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Предупреждение президента РФ Владимира Путина заставило ЕС отказаться от идеи ввести потолок цен на газ. Об этом 10 сентября пишет Том Рис в статье The Telegraph.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Брюссель не стал ограничивать цены на газ из РФ после предупреждения Путина о приостановке поставок в случае принятия подобного решения», — отмечается в статье.

По данным автора, министры попросили Европейскую комиссию разработать подробный план по смягчению напряженности на энергетических рынках. При этом в настоящее время ЕС переживает кризис, вызванный резким ростом цен на энергоносители.

«Министры в Брюсселе в экстренном порядке пытаются подготовиться к зиме», — отмечается в статье.

Страны ЕС столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции после введения санкций против РФ и курса на отказ от российского топлива.