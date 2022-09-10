Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов проиграл Касперу Рууду из Норвегии в матче полуфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке. Об этом 10 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Карен Хачанов

Спортсмен из России уступил норвежцу в четырёх сетах со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2.

Соперники провели на корте 3 часа 1 минуту. За это время Хачанов, занимающий 31-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), 15 раз подал навылет, трижды ошибся при подаче и смог реализовать три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, являющийся седьмой ракеткой мира, подал навылет десять раз, допустил одну двойную ошибку и реализовал шесть брейк-пойнтов из 13.

Отметим, в финале турнира US Open Каспер Рууд сыграет с представителем Испании Карлосом Алькарасом, который в другом полуфинале переиграл американца Фрэнсиса Тиафо.