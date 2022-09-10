Санкт-Петербург, 10 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при уборке медицинских учреждений Василеостровского района Санкт-Петербурга, возбужденного органами СКР по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий», задержан 46-летний заместитель главы администрации этого района Игорь Пономарев.

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Ранее фигурантами уголовного дела стали начальник отдела здравоохранения администрации Василеостровского района, а также генеральный директор коммерческой структуры, индивидуальный предприниматель и специалист медицинского учреждения. По данным следствия, все они были участниками преступной схемы, в результате которой из бюджета было похищено более 77 млн рублей в период с декабря 2019 года по сентябрь 2022 года.

По версии следствия, должностные лица администрации Василеостровского района, подведомственных медицинских учреждений, а также связанные с ними предприниматели при заключении госконтрактов для обеспечения нужд медицинских учреждений на территории района совершили мошенничество в особо крупном размере.

«Соучастники обеспечили заключение государственных контрактов на предмет оказания услуг в области клининга ряда медицинских учреждений с коммерческой структурой и индивидуальным предпринимателем», — уточнли в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Заместитель главы администрации Василеостровского района задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Остальным фигурантам уже предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.