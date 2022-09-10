Москва, 10 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 сентября примет участие в мероприятиях по случаю празднования Дня города Москвы. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин посетит оздоровительный комплекс «Лужники», где осмотрит Международный центр самбо и Международный центр бокса. В ходе осмотра инфраструктуры центров президент поприсутствует на финальной схватке турнира «Кубок звёзд. Лига боевого самбо» и на открытии международного турнира «Интернациональный кубок Москвы» в рамках Всемирной боксёрской лиги», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем российский лидер намерен посетить ежегодный праздничный концерт в концертном зале «Зарядье» по случаю 875-летия. При этом перед началом концерта президент РФ по видеосвязи примет участие в церемониях открытия колеса обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ и участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин не надевал военную форму на учениях «Восток-2022».