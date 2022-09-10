Санкт-Петербург, 10 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Ленинградской области в 8 часов утра 10 сентября открылись избирательные участки для проведения очередных, повторных или дополнительных выборов депутатов представительных органов в 16-ти городских и сельских поселениях региона, сообщили в Леноблизбиркоме.

Leningrad-reg.izbirkom.ru Выборы в Ленобласти

Двухдневное голосование проходит в муниципалитетах Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Тосненского районов и городе Сосновый Бор. На замещение 64 мандатов претендует более двухсот кандидатов от восьми политических партий и самовыдвиженцы.

Как ожидается, на 45 избирательных участков, где проходит голосование, могут прийти более 72 тысяч избирателей. На 40 участках для подсчета голосов будут использоваться автоматизированные КОИБы. На всех участках организовано видеонаблюдение с записью.

Голосование будет проходить 10 и 11 сентября с 8 часов утра до 20 часов. Проголосовать на дому можно только по состоянию здоровья, инвалидности, по причине ухода за лицами в этом нуждающихся, по иным уважительным причинам. Для этого необходимо до 14 часов 11 сентября подать соответствующее заявление в участковую избирательную комиссию по месту регистрации избирателя (по телефону, при содействии иных лиц).