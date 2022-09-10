Томск, , 09:21 — REGNUM 10 сентября стартует новый железнодорожный маршрут между Томской и Новосибирской областями — «Томский экспресс». Его презентация состоялась накануне, 9 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Пассажирский поезд Вадим Анохин

Экспресс будет курсировать между городами по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправка со станции Томск-2 в 6:35, из Новосибирска — в 17:30. Время в пути составит чуть менее пяти часов.

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур выразил уверенность, новый рейс станет популярным у пассажиром.

«Прежде всего, благодаря комфорту и безопасности поездок. Продолжим развивать сотрудничество Томской области с «Российскими железными дорогами» в сфере пассажирских и грузовых перевозок, науки и технологий», — отметил он.