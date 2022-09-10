Донецк, 10 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирования в ночь на 10 сентября обстреляли из артиллерии Киевский район Донецка. Об этом 10 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Уточняется, что ВСУ произвели обстрел Киевского района Донецка в 02:07 (совпадает с мск), выпустив по городу шесть снарядов «натовского» калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.