Мариуполь, ДНР, , 09:13 — REGNUM Первый после освобождения Мариуполя от боевиков киевского режима театральный сезон открывается 10 сентября, сообщили представители Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра агентству ТАСС.

Театр Mapymille

Театральный сезон в Мариупольском драмтеатре откроется спектаклем-концертом «Минуты вдохновения». В программу вошли песенные, поэтические и танцевальные номера ведущих творческих коллективов Донецка.

11 сентября театр покажет детский спектакль «Золотой цыплёнок». Сезон для взрослой аудитории в этот же день откроет спектакль «Водевили» по пьесам Антона Чехова.

Ранее временно исполняющий обязанности драмтеатра Илья Солонин сообщал, что в театральную группу вошли 15 актёров и 10 музыкантов оркестра. Восстановить здание театра помогли специалисты из Санкт-Петербурга.

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