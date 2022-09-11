Владивосток, , 01:01 — REGNUM В Приморье в 08:00 по местному времени 11 сентября (01:00 мск) в единый день голосования свои двери открыли все избирательные участки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Gov.spb.ru

Читайте также: В Архангельской области на выборах будут работать более 600 наблюдателей

Во Владивостоке 11 сентября состоятся выборы депутатов городской думы. Также депутатов изберут ещё в восьми районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на избирательных участках в единый день голосования будут работать 634 наблюдателя.