Ульяновск, 10 сентября, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Ульяновской области в первый день голосования на избирательные участки в Новоульяновске пришли более 7,8% избирателей. Чуть выше активность в Барышском районе. Соответствующие данные публикует в телеграм-канале ЦИК Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование. Выборы

9 сентября завершился первый из трёх дней голосования на муниципальных выборах. По данным избиркома, участие в голосовании приняли 1074 избирателя (7,83%) в Новоульновске и 3527 избирателей (11,6%) в Барышском районе.

В ведомстве отмечают, что после закрытия избирательных участков члены комиссий переместили бюллетени из ящиков для голосования в сейф-пакеты, которые разместили в металлических сейфах. Пакеты с бюллетенями для подсчёта голосов будут вскрыты по окончании голосования 11 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM , в Новоульяновске выборы проходят на 13 участках, по итогам голосования будет сформирована гордума из 15 депутатов. В Барышском районе выберут 95 парламентариев, в том числе определится депутатский корпус в городе Барыше.