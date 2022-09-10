Москва, 10 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. О героизме и мужестве гвардии капитана морской пехоты Дмитрия Куценко, проявленных им во время спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, рассказали 10 сентября в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что десантно-штурмовое подразделение, которым командует капитан, сдерживало киевских нацистов около одного из освобожденных населённых пунктов.

Также указывается, что бандеровцы вели массированный обстрел позиций российских военных и превосходящими силами предпринимали неоднократные попытки прорыва обороны для захвата населённого пункта.

«Грамотно выстроив оборону, используя тактические навыки и приемы, морские пехотинцы под командованием Дмитрия Куценко более 10 часов сдерживали атаки националистов, ведя бой с врагом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе боя личный состав подразделения под руководством капитана уничтожил четыре единицы вражеской бронированной техники и около двух десятков боевиков ВСУ, отступивших с потерями. При этом задача по удержанию населённого пункта была выполнена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Пентагон распределил контракты на сумму $1,2 млрд для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных ВСУ из американских арсеналов.