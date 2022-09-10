Мариуполь, ДНР, , 09:11 — REGNUM Первые жители Мариуполя получили сегодня ключи от квартир в новых пятиэтажках, возведенных на западе города. Поздравить мариупольцев лично приехал глава Республики Денис Пушилин, передает Донецкое агентство новостей.

Ключи Анна Рыжкова, ИА REGNUM

Лидер страны вручил нескольким семьям ключи, затем вместе с юными жильцами нового дома перерезал красную ленточку, что символизировало начало заселения дома. Новоселы отправились осматривать жилье, некоторые из них, по доброй традиции, взяли с собой кошку, чтобы она первой освоилась в помещении.

Денис Пушилин в сопровождении мэра Мариуполя и представителей компании-застройщика также осмотрел квартиры. Они сданы уже с внутренней отделкой, интерьеры выполнены в светлых тонах. Пока взрослые были заняты, дети уже освоили местную игровую площадку квартала, где уже есть спортплощадками, клумбы, прогулочные аллеи.

Неделю назад первые два новых жилых дома на 188 квартир были переданы подрядной организацией Военно-строительной компании Минобороны РФ муниципальным властям, также завершено строительство многофункционального медицинского центра. Они расположены в Октябрьском районе. Еще девять домов первой очереди в этом микрорайоне введут в эксплуатацию до конца текущего года, в это же время приступят к постройке второй очереди — это еще 12 домов. Новые жилые массивы будут и дальше появляться в приморском городе, а число жилых квартир, которые сдадут в ближайшие годы, достигнет десятков тысяч.