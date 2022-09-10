Донецк, 10 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Новоселовку в ДНР. Об этом 10 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:45 — н.п. Дружба — н.п. Новоселовка: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами.