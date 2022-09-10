Владивосток, 10 сентября, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Рабочая группа Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России приступила к инспекции готовности отдалённых маяков гидрографической службы флота к началу осенне-зимнего периода. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Алексей Иванов ИА REGNUM Вид с маяка Балюзек на выход в Японское море

Специально сформированная рабочая группа ТОФ, в состав которой входят офицеры различных отделов и служб штаба флота, уже начала проверку несения службы на маяках и готовности их материальной базы к началу осенне-зимнего периода. Первым проверяемым объектом является маяк Гамова, расположенный на одноимённом полуострове в Хасанском районе Приморского края.

пресс-служба ВВО «В ходе инспекции специалисты проведут обследование маяков и светящихся знаков в зоне ответственности гидрографической службы флота, а также осуществят проверку функционирования створных знаков с заменой оптического оборудования. Кроме того, моряки-гидрографы проверят работу береговых радионавигационных средств».

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