Южно-Сахалинск, , 00:01 — REGNUM На Сахалине 11 сентября в 08:00 по местному времени (00:00 мск) начался основной, третий, день голосования на выборах депутатов областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы R-19.ru

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По данным избиркома островного региона, свои двери для избирателей открыли все 306 участков. Из них 13 — на Курилах.

На Сахалине за место в думе борются 136 одномандатников, а также кандидаты по спискам от девяти политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на выборах депутатов областной думы к 15:00 по местному времени (07:00 мск) второго дня голосования 10 сентября на участки пришли 17,33% избирателей.