Мехико, , 09:00 — REGNUM Сенат (верхняя палата) Конгресса Мексики принял закон о предоставлении армии контроля над Национальной гвардией страны, сообщается на сайте законодательного органа.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Инициативу была выдвинута мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. В пользу документа проголосовал 71 парламентарий. Еще 51сенатор взыскался против, а двое — воздержались.

Ранее указанный законопроект в ускоренном режиме приняла Палата депутатов (нижняя палата) Конгресса Мексики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что ситуация, которая сложилась в Мексике из-за действий бывших властей, заставила его изменить свое решение по поводу использования вооруженных сил для контроля над общественной безопасностью.

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