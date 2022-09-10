Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введён в США после терактов 11 сентября 2001 года, продлил ещё на один год действующий американский президент Джо Байден. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Белого дома.

Теракт 11 сентября

В своём уведомлении Конгрессу США глава администрации в Вашингтоне отметил, что «поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года», будет продлено ещё на один год.

При этом введённый в США в 2001 году режим ЧП даёт американскому лидеру некоторые ряд дополнительных юридических полномочий, которые он может использовать в любой момент.

Отметим, режим ЧП был введён в США 14 сентября 2001 года, после того как 11 сентября террористы захватили самолеты, направив их на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон. В общей сложности в результате этих терактов погибли свыше трёх тыс. человек.