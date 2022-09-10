Вашингтон, 10 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Пентагон распределил контракты на сумму $1,2 млрд для восполнения вооружений и боеприпасов, переданных ВСУ из американских арсеналов. Об этом 10 сентября сообщил замминистра обороны США Уильям ЛаПлант.

Vilingstore.net Пентагон

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с неонацизмом и защита Донбасса: спецоперация ВС РФ — трансляция»

Из данной суммы на $352 млн будут закуплены противотанковые ракеты Javelin, $624 млн направят на поставки зенитных ракет Stinger. $33 млн — на реактивные системы залпового огня M142 HIMARS. Также будут поставлены 155-милимметровые артиллерийские снаряды, беспилотники Switchblade и радары.

На эту же сумму заказано производство нового оружия для ВСУ, в том числе 155-милимметровых артиллерийских снарядов.