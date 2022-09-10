Калуга, , 15:24 — REGNUM В Калужской области дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления начались 10 сентября в 8:00 на 13 избирательных участков в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах с исполнения Гимна Российской Федерации. Выборы будут продолжены и 11 сентября, непосредственно в Единый день голосования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Александра Букова.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для участия в голосовании ожидается приход на выборы до 20 тыс. избирателей. Однако, непосредственное участие в выборах зависит от гражданской активности самих избирателей. Всего на выборах в органы местного самоуправления области в сентябре 2022 года будет замещено семь депутатских мандата.

«Впервые дистанционное электронное голосование применено на довыборах по одномандатному избирательному округу № 7 в городскую Думу Калуги. Принять участие в онлайн голосовании намерены 287 избирателей областного центра. Проголосовать электронной можно будет с 8:00 10 сентября до 20:00 11 сентября в личном аккаунте избирателя на портале Госуслуг. В среднем в Калуге ожидается приход на избирательный участок до 2% избирателей или до двух тысяч человек из 9 тыс. 700 избирателей, зарегистрированных в округе», — отметил Александр Буков.

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