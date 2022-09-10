Калуга, 10 сентября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. В Калужской области дополнительные и повторные выборы в органы местного самоуправления начались 10 сентября в 8:00 на 13 избирательных участков в пяти муниципальных районах: Калуге, Обнинске, Дзержинском, Козельском и Малоярославецком районах с исполнения Гимна Российской Федерации. Выборы будут продолжены и 11 сентября, непосредственно в Единый день голосования. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя областной избирательной комиссии Александра Букова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Для участия в голосовании ожидается приход на выборы до 20 тыс. избирателей. Однако, непосредственное участие в выборах зависит от гражданской активности самих избирателей. Всего на выборах в органы местного самоуправления области в сентябре 2022 года будет замещено семь депутатских мандата.