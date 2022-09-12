Москва, 12 сентября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В России есть одна большая семья шеф-поваров: более 1500 людей, которые кормят нашу страну, каждый день общаются в одном чате, обмениваются секретами, рецептами, придумывают новые фишки и меню. Раз в год это сообщество собирает на фестиваль всех коллег и друзей, всех профессионалов ресторанного бизнеса и кулинарии. Уже известно, что 14−16 сентября в Измайловском Кремле благодаря информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и ряда компаний пройдет очередной фестиваль CHEFSTEAMFEST, который и создает команда сообщества шеф-поваров CHEFSTEAM.

Цитата сайта chefsteamfest.ru Образовательный фестиваль для шеф-поваров и кондитеров со всей России. Сделано шефами для шефов!

Образовательная программа фестиваля будет включать в себя семь основных тематик: локальные продукты; фудкост; здоровое питание; гастроужины; импортозамещение; колледжи; будущее.

«Уже не терпится увидеться и показать всё, что мы подготовили!», — заявил президент Chefs Team RussiaНиколай Сарычев. Он назвал несколько причин, по которым нужно обязательно посетить данный фестиваль:

«Мы готовим образовательную программу с упором на темы, которые выбрали сами шефы. Вы обменяетесь друг с другом опытом и идеями, которые работают и действительно приносят прибыль Мероприятие от шефов и кондитеров для шефов и кондитеров — ведь мы, как никто другой, знаем, что сейчас актуально. У нас нет случайных людей — только топовые шеф-повара, шеф-кондитеры, рестораторы, поставщики и партнеры».

«В этом году у нас появилась новая площадка — кондитер. Было очень много запросов от участников о помощи: разобраться с меренгами, разными десертами. Также просили помочь сделать правильные сырники на завтрак, разобраться с загустителями. И все эти вопросы, задаваемые в течение года, натолкнули на мысль, что это действительно нужно. Но мы решили делать не просто десерты — шефы подготовили темы, которые действительно сейчас важны, Все мы знаем, что в кризис живется непросто. Мы будем думать, как снижать себестоимость за счет десертов (и, возможно, это будут овощи), подумаем о том, как из воды и воздуха сделать прибыль. И еще много интересного — не буду рассказывать все сразу», — отметила эксперт кулинарного шоу «Лига домохозяек» Ольга Сенаторова.

Спикеры фестиваля — известные и успешные профессионалы своего дела: Андрей Шмаков (шеф-повар ресторана Savva (Мишлен), Екатерина Алехина (шеф-повар и владелица ресторана Biologie (Мишлен), Василий Емельяненко (шеф-повар, фуд-продюсер, Золотая кнопка Youtube), Жан Франсуа Бодреро (кондитер, владелец кондитерского производства) и еще более 60 спикеров-экспертов гастрономии со всей России.

По традиции, на фестивале всех гостей ждут образовательные лекции и мастер-классы от 80 экспертов гастрономии и теплая, уютная атмосфера встречи друзей. На фестиваль летят целые делегации шеф-поваров с Камчатки и Дальнего Востока, из Сибири и Алтая, Чеченской Республики и Дагестана, Центральной России и Карелии. Это громко, но все шефы России соберутся на одной площадке, чтобы поделиться знаниями и секретами.

Известно также, что 15 сентября гостей фестиваля будет ждать общий завтрак, так как утром будет установлен рекорд — будут готовить самую большую Шакшуку в России вместе с генеральными партнерами фестиваля. Это первый рекорд, который будет поставлен шефами ChefsTeam в рамках проекта «Рекорды ChefsTeam».

Проект направлен на развитие гастрономии и будет фиксировать только гастрономические и необычные кулинарные рекорды: уже недостаточно сделать просто много. Важно сделать вкусно!

За вкус будет отвечать специальная экспертная комиссия. В первый день фестиваля также пройдет закрытый камерный гастрономический ужин в ресторане Drinks&Dinners"Вкус России» от 11 шеф-поваров от Камчатки до Карелии. Традиционно, третий день фестиваля — День Студента. Шеф-повара подготовили программу мастер-классов для студентов кулинарных колледжей России.

Фестиваль ChefsTeamFest проводится при поддержке таких партнёров, как Ремит, Окское, Vprok Перекрёсток, HochlandProfessional, Бистрошеф, Kenaiceramics, Korrto, FriendChef. Полную программу фестиваля можно посмотреть на сайте Chefsteamfest.ru.

Как сообщалоИА REGNUM, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.