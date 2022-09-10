Москва, 10 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Стоимость на производимые в Липецке электрические автомобили бренда Evolute будет начинаться от 3 млн рублей. Об этом свидетельствует прайс-лист автохолдинга «Авилон».

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Дилер «Авилон» раскрыл цены на электромобили бренда Evolute на своём сайте. Самой доступной моделью стал седан Evolute i-Pro с электромотором мощностью 163 л. с. Цены на эту модель начинаются от 2,99 млн рублей.

Стоимость кроссовера Evolute i-Joy составляет 3,49 млн рублей. За такую же цену можно будет приобрести минивэн Evolute i-Van. Начало продаж запланировано на последний квартал 2022 года.

Электромобили Evolute производятся на липецком заводе «Мотроинвест». Производство налажено в рамках специального инвестиционного контракта компании с правительством Липецкой области, заключённого в марте 2022 года.

Ранее на этом предприятии собирались автомобили китайского бренда Changan. Производство было прекращено в 2019 году.