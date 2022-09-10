Дзержинский район, Красноярский край, , 08:53 — REGNUM В Дзержинском районе Красноярского края перед судом предстанет местный житель по обвинению с причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему сыну. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик. 1950-е

По данным следствия, 25 июня мужчина на фоне алкогольного опьянения поссорился с бывшей сожительницей в деревне Топол. Шестилетний ребёнок попытался успокоить отца.

«В ответ на его слова мужчина подошел к мальчику, поднял на уровень своей головы, после чего резко убрал руки, от чего малолетний упал на деревянный пол», — отметили в ведомстве.

В результате мальчику диагностировали перелом плечевой кости со смещением. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему из хулиганских побуждений. Дело будет рассматриваться в районном суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе перед судом предстала местная жительница, систематически избивавшая своего полуторагодовалого ребёнка.

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