Лондон, 10 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Новым монархом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии 10 сентября будет провозглашён Карл III. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

Dan Marsh Карл III

«Его Величество будет провозглашен королем на заседании Совета престолонаследия в 10:00 завтрашнего дня, 10 сентября, в Сент-Джеймсском дворце», — говорится в обнародованном документе.

Также известно, что в парадных покоях дворца будет собран вначале без участия будущего британского монарха совещательный орган при монархе — Тайный совет, члены которого затем объявят о том, что Карл III восходит на трон, после чего он присоединится к совету и возглавит заседание. При этом фактически принц Чарльз стал королём, когда 9 сентября скончалась его мать — королева Елизавета II.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что король Великобритании Карл III (бывший принц Чарльз) даровал своему старшему сыну Уильяму и невестке Кейт титулы принца и принцессы Уэльских.