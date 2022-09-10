Петропавловск-Камчатский, , 23:01 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском 11 сентября в 08:00 по местному времени (23:00 10 сентября мск) началось голосование на выборах депутатов городской думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Читайте также: В Курганской области в единый день голосования выберут семь депутатов

По информации краевого избиркома, свои двери для избирателей открыли все 74 участка на десяти округах.

В течение всего единого дня голосования для избирателей будут работать горячие линии избиркома и общественной палаты Камчатки.

Досрочно на выборах депутатов Петропавловска-Камчатского проголосовали 1466 избирателей, которые не смогут исполнить свой гражданский долг 11 сентября, так как будут находиться в плавании на судах. Всего досрочно проголосовали моряки на 83 судах.

Также 11 сентября на Камчатке завершится ряд избирательных кампаний муниципального уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области в единый день голосования откроются 30 избирательных участков.