Бразилиа, 10 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Потребительские цены в Бразилии снизились на 0,36% по итогам августа, сообщило на своем сайте Бразильское государственное статистическое агентство. (IBGE).

Бразильские реалы

Аналитики прогнозировали, что потребительские цены снизятся на 0,39%. В ведомстве отметили, что дефляция в стране наблюдается второй месяц подряд на фоне падения стоимости топлива.

Вместе с тем, по состоянию на август, цены в стране выросли за 12 месяцев на 8,73%. При этом за предыдущий такой же период инфляция составляла 10,07%.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа комитет по монетарной политике Центрального банка Бразилии (Copom) повысил до 13,75% годовых ставку рефинансирования в стране.