Москва, , 08:39 — REGNUM Тяжёлые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепёк» перебрасывают на харьковское направление Вооружённые силы (ВС) России. Об этом 10 сентября сообщает РИА Новости.

ТОС-1А «Солнцепек» Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом на указанном направлении в настоящее время ведутся тяжёлые бои с вооружёнными киевскими формированиями, перешедшими 7 сентября в контрнаступление.

Отметим, тяжёлая огнемётная система ТОС-1А предназначена для поражения термобарическими боеприпасами калибра 220 мм живой силы, техники и фортификационных сооружений врага, и от неё нельзя укрыться в блиндажах.