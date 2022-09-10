Энергодар, Украина, 10 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Электроэнергию с Запорожской АЭС перестал в одностороннем порядке принимать киевский режим. Об этом 10 сентября рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская ТЭС

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причём остановлена в одностороннем порядке со стороны … [Киева]», — приводит его слова РИА Новости.

Также Рогов уточнил, что киевский режим, несмотря на имеющуюся техническую возможность, намеренно не принимает электроэнергию с Запорожской АЭС и добавил, что в данный момент это электричество поступает на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к прекращению обстрелов Запорожской АЭС из-за ситуации с электроснабжением.