Дамаск, , 08:31 — REGNUM ВКС РФ уничтожили в Сирии лидера террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сирожиддина Мухтарова. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике Олег Егоров.

ВКС РФ в Сирии Syria.mil.ru

Удар ВКС РФ был нанесен по лагерю боевиков в провинции Идлиб 8 сентября. Лидер группировки был причастен к организации террористических атак на правительственные силы Сирии, передает ТАСС.

Также уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в России террористической организации, которые отвечали за подготовку боевиков и обеспечение финансовой деятельности.