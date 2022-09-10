Иркутск, , 08:31 — REGNUM В Иркутской области 10 сентября проходят праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию региона. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Формально свой юбилей Приангарье отметит 27 сентября, однако народные гулянья «С днем рождения, область Иркутская!» было решено провести 10 сентября. По словам министра культуры и архивов региона Олеси Полуниной, «пока природа еще радует нас своим теплом».

В 13 часов по местному времени в сквере имени Кирова Иркутска начала работу ярмарка декоративно-прикладного искусства, на которой свои изделия представят 45 мастеров. В течение дня будет работать зона общественного питания «Хлебосольная Сибирь».

«В 16.00 на сцене на площади Графа Сперанского начнется большой праздничный концерт, на котором выступят творческие коллективы Иркутской области. Концертная программа «Моя родина Сибирь» представит все многообразие культуры региона», — отметили в правительстве.

Завершатся торжества фейерверком на Нижней Набережной в 22:30. Впрочем, как отмечается, на этом всё не закончатся, а праздничные мероприятия продлятся до конца года.