Чебоксары, , 08:16 — REGNUM В Чувашии стартовал Единый день голосования, по итогам которого будут сформированы парламенты во вновь образованных муниципальных образованиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

На выборах депутатов представительных органов 19 муниципалитетов будут замещены 375 мандатов. Также идут довыборы среди одномандатников в собраниях депутатов Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли и Красноармейского округа, по итогам которых заместят десять мандатов.

Для проведения выборов задействованы 26 территориальных избирательных комиссий из 28, а также 780 участковых избирательных комиссий из 1107.

11 сентября комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использоваться на 29 избирательных участках: в Чебоксарах установили 27 КОИБов, в Новочебоксарске — два. Ранее в республиканском избиркоме отмечали, что все избирательные участки планируется охватить видеонаблюдением.

В голосовании смогут принять участие 44% избирателей, зарегистрированных в Чувашии.

Напомним, что в Чувашии с начала года численность избирателей снизилась на 0,02%, за год — на 0,44%, или 4015 человек. На 1 июля 2022 года в республике зарегистрировано 915 188 избирателей, в том числе в Чебоксарах — 371 820 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии началась административная реформа, в результаты которой начали образовывать муниципальные округа. «Пилотами» стали Красноармейский и Шумерлинский районы, затем реформа произошла ещё в 19 муниципальных образованиях. В результате действующие местные парламенты были расформированы, и объявлены новые депутатские выборы.

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