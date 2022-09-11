Чебоксары, 11 сентября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Чувашии стартовал Единый день голосования, по итогам которого будут сформированы парламенты во вновь образованных муниципальных образованиях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

На выборах депутатов представительных органов 19 муниципалитетов будут замещены 375 мандатов. Также идут довыборы среди одномандатников в собраниях депутатов Чебоксар, Новочебоксарска, Алатыря, Шумерли и Красноармейского округа, по итогам которых заместят десять мандатов.

Для проведения выборов задействованы 26 территориальных избирательных комиссий из 28, а также 780 участковых избирательных комиссий из 1107.

11 сентября комплексы обработки избирательных бюллетеней будут использоваться на 29 избирательных участках: в Чебоксарах установили 27 КОИБов, в Новочебоксарске — два. Ранее в республиканском избиркоме отмечали, что все избирательные участки планируется охватить видеонаблюдением.

В голосовании смогут принять участие 44% избирателей, зарегистрированных в Чувашии.

Напомним, что в Чувашии с начала года численность избирателей снизилась на 0,02%, за год — на 0,44%, или 4015 человек. На 1 июля 2022 года в республике зарегистрировано 915 188 избирателей, в том числе в Чебоксарах — 371 820 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии началась административная реформа, в результаты которой начали образовывать муниципальные округа. «Пилотами» стали Красноармейский и Шумерлинский районы, затем реформа произошла ещё в 19 муниципальных образованиях. В результате действующие местные парламенты были расформированы, и объявлены новые депутатские выборы.