Донецк, , 08:23 — REGNUM За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли восемь человек, еще 27 — ранены. Об этом 10 сентября сообщает штаб обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

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«За минувшие сутки, с 08:00 9 сентября до 08:00 10 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 8 человек и еще 27 мирных жителей получили ранения», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Донецка бандеровцами из тяжелой артиллерии погибли два человека.

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