Вашингтон, , 08:22 — REGNUM С 5 декабря 2022 года начнёт действовать запрет на морские перевозки нефти из России. Об этом говорится в опубликованном 9 сентября министерством финансов США соответствующем документе.

Танкер US Navy

«В рамках коалиции стран, включающей G7 и Евросоюз, США будут осуществлять политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками сырой нефти и продукции российского происхождения. Этот запрет вступит в силу 5 декабря 2022 года в отношении морских перевозок сырой нефти и 5 февраля 2023 года в отношении морских перевозок», — говорится в нём.

Также указывается, что ограничение цен на нефть из России коснётся всех стран, которые примут решение присоединиться к этому механизму, а их действия, которые стане контролировать коалиция, будет определять набор технических факторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что о введении потолка цен на природный газ из России не сумели договориться министры энергетики стран Европейского союза.