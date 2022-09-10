Вашингтон, 10 сентября, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 9 сентября продлил на очередной год режим чрезвычайного положения (ЧП), который был введён в стране после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM 11 сентября

В уведомлении, направленном в Конгресс США, президент подчеркнул необходимость продления объявленного 14 сентября 2001 года режима ЧП тем, что «террористическая угроза сохраняется». Этот режим предоставляет президенту США ряд дополнительных юридических полномочий, которыми он в случае необходимости может воспользоваться.

Напомним, чрезвычайное положение было введено в США президентом Джорджом Бушем — младшим через три дня после террористических атак на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на Пентагон, в результате которых погибло около трёх тысяч человек.

В течение 90 дней после очередной годовщины трагедии президент США должен направить в Конгресс уведомление о необходимости продления режима ЧП, в ином случае действие этого режима автоматически прекращается.

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