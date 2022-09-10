Кызыл, , 08:17 — REGNUM В Туве проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на границе с Монголией «перешёл в фазу активного строительства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Тува Krasalp.ru

На месте идёт строительство фундаментов для таможенных терминалов, складов, другой инфраструктуры. По словам главы республики Владислава Ховалыга, после завершения работ пункт сможет пропускать не только граждан Монголии и России, но и третьих стран.

«КПП «Хандагайты» наконец-то станет полноценными автомобильными воротами в Азию и поможет российским регионам, особенно Енисейской Сибири, активнее осваивать рынки Монголии и Китая. Туве статус транзитного региона дает много преимуществ», — отметил он.

Напомним, реконструкция пограничного пункта входит в Индивидуальную программу развития республики. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность КПП вдвое — до 200 единиц транспорта в сутки и до 560 человек.