В Туве началась реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией
Кызыл, 10 сентября, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Туве проект реконструкции автомобильного пункта пропуска «Хандагайты» на границе с Монголией «перешёл в фазу активного строительства». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
На месте идёт строительство фундаментов для таможенных терминалов, складов, другой инфраструктуры. По словам главы республики Владислава Ховалыга, после завершения работ пункт сможет пропускать не только граждан Монголии и России, но и третьих стран.
«КПП «Хандагайты» наконец-то станет полноценными автомобильными воротами в Азию и поможет российским регионам, особенно Енисейской Сибири, активнее осваивать рынки Монголии и Китая. Туве статус транзитного региона дает много преимуществ», — отметил он.
Напомним, реконструкция пограничного пункта входит в Индивидуальную программу развития республики. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность КПП вдвое — до 200 единиц транспорта в сутки и до 560 человек.