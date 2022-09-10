Москва, 10 сентября, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Специалисты АвтоВАЗа планируют доработать собственную платформу Vesta, выпустив на её базе новый кроссовер. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов в интервью агентству ТАСС.

ladaizhevsk.ru Сборка кузова LADA Vesta

Соколов рассказал о планах компании по возобновлению приостановленного производства актуальных моделей. Он отметил, что сборка модели Lada Largus должно начать на рубеже 2022 и 2023 года.

Весной 2023 года планируется перезапуск производства обновлённой Lada Vesta на заводе компании в Тольятти (ранее эти модели собирались в Ижевске). Сборка автомобилей на новой площадке позволит существенно нарастить объёмы производства.

В качестве перспективных моделей Соколов выделил новый кроссовер, который будет выпускаться на базе доработанной платформы Vesta. Глава АвтоВАЗа подчеркнул, что именно кроссоверы в настоящее время являются самым популярным форматов автомобилей в мире.

Дополнительно Соколов отметил проект «Новой Granta». АвтоВАЗ планирует выпустить на базе доработанной платформы CMF-B целое семейство автомобилей, в которое войдут универсал, седан и универсал Cross.