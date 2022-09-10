Брюссель, 10 сентября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. О введении потолка цен на природный газ из России не сумели договориться министры энергетики стран Европейского союза. Об этом 9 сентября заявила на пресс-конференции по итогам экстренной встречи глав минэнерго сообщества еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов», — сказала она.

Также Симсон отметила, что министры энергетики ЕС поручили Еврокомиссии изучить возможности по введению ограничений цен на все виды газа.

«Но глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что она поддерживает ограничение цены именно на российский газ. Пока все опции остаются на столе, Еврокомиссия представит новые предложения (по борьбе с кризисом в энергетике) на следующей неделе», — добавила еврокомиссар, уточнив, что ЕК считает необходимым ввести ограничение на газ из РФ на фоне спецоперации Вооружённых сил России по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр правительства Чехии по европейским вопросам Микулаш Бек заявил, что Венгрия может выйти из ЕС из-за своей позиции по санкциям в адрес России.