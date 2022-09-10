Прага, , 08:11 — REGNUM Министры финансов стран ЕС поддержали выделение Киеву нового кредита в €5 млрд. Главы ведомств собрались в Праге для обсуждения долгосрочных и краткосрочных программ помощи киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новый кредит будет обеспечен гарантиями членов ЕС. Он является частью общего пакета финансирования на сумму в €9 миллиардов евро, о котором было объявлено в мае.

Первый €1 млрд евро был передан Киеву в начале августа. Глава минфина Чехии Збынек Станжура отметил, что вскоре должно решиться, как будут распределены остальные ранее одобренные €3 млрд — на кредиты или гранты для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Владимир Зеленский заяви, что аналитики оценивают ущерб от разрушений на территории б. УССР в $600–$800 млрд.

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