Прага, 10 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Министры финансов стран ЕС поддержали выделение Киеву нового кредита в €5 млрд. Главы ведомств собрались в Праге для обсуждения долгосрочных и краткосрочных программ помощи киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь Украине

Новый кредит будет обеспечен гарантиями членов ЕС. Он является частью общего пакета финансирования на сумму в €9 миллиардов евро, о котором было объявлено в мае.

Первый €1 млрд евро был передан Киеву в начале августа. Глава минфина Чехии Збынек Станжура отметил, что вскоре должно решиться, как будут распределены остальные ранее одобренные €3 млрд — на кредиты или гранты для киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа Владимир Зеленский заявил, что аналитики оценивают ущерб от разрушений на территории б. УССР в $600–$800 млрд.

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