Киев, , 08:10 — REGNUM Военные российского СОБРа совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею (Харьковская область), нанеся противнику колоссальный урон. Об этом заявил советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

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Он отметил, что удержание города силами меньше полной роты можно назвать подвигом: «Учитывая, что это просто полицейский спецназ, и они были достаточно ограничены в тот момент в силах и средствах, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь, без «двухсотых» — это просто подвиг».

ВСУ при попытке взять Балаклею понесли огромные потери, «чудовищные потери и в живой силе, и в технике», добавил он.

Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ попытались захватить Балаклея в кольцо, но были отброшены.

Россия направила в Харьковскую область тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», комплексы ПВО «Панцирь» и ЗРК С-300.