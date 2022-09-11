Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновской области проходит Единый день голосования, по итогам которого будут выбраны депутаты думы Новоульяновска и девяти поселений Барышского района.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В результате голосования в Новоульяновской городской думе будет замещено 15 депутатских мандатов. В городе открылись 13 избирательных участков.

В Барышском районе, где работают 50 избирательных участков, выберут 95 парламентариев. По итогам выборов сформируется парламент города Барыша, состоящий из 15 народных избранников. По десять депутатских мест будет замещено в Жадовском, Земляниченском, Измайловском, Ленинском, Малохомутерском, Поливановском, Старотимошкинском, Живайкинском поселениях.

По данным ЦИК Ульяновской области, за два дня, 9 — 10 сентября, участие в голосовании принял 2551 избиратель (18,6%) в Новоульновске и 6971 избиратель (22,93%) в Барышском районе.

К выборам депутатов гордумы Новоульяновска шестого созыва напечатано 13 900 бюллетеней, из них 13 050 бланков выполнены по особым требованиям — при помощи КОИБ (комплекса обработки избирательных бюллетеней). В Барышском районе изготовлено к выборам депутатов представительных органов 30 532 избирательных бюллетеня, в том числе 8383 бюллетеня предназначены для голосования при помощи КОИБ.

КОИБы будут использоваться в течение трёх дней (9 — 11 сентября) на семи избирательных участках в Барышском районе и на десяти участка в Новоульяновске.

Напомним, что в Ульяновской области в августе 2022 года были внесены изменения в единую нумерацию избирательных участков, образованных на пять лет. В настоящее время в регионе образовано 970 участков для проведения выборов и референдумов.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля 2022 года в Ульяновской области насчитывалось 959 824 избирателя, что на 6130 человек меньше (-0,63%) к уровню 1 января. За год численность избирателей уменьшилась на 14 022 человек, или на 1,44%.

Подробнее: Численность ульяновских избирателей сократилась за год на 14 тыс. человек

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