Онгудайский район, Алтай, , 08:05 — REGNUM В Республике Алтай следователи организовали проверку по факту гибели туриста из Новокузнецка. Его тело было обнаружено в реке Катунь 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Река Катунь Анна Алябьева © ИА REGNUM

По данным следствия, 5 сентября 43-летний мужчина с женой и друзьями приехал на отдых в Онгудайский район. На следующий день они прогуливались вдоль реки и фотографировались.

«При этом мужчина встал на один из высоких камней у реки, поскользнулся и упал в воду. Мужчина не справился с сильным течением и ушел под воду. О случившемся очевидцы сразу же сообщили на единый телефон службы спасения», — отметили в ведомстве.

Тело туриста было обнаружено в реке на расстоянии около 6 км ниже по течению, вблизи её слияния с рекой Айлагуш. В рамках проверки сотрудники СКР намерены выяснить все обстоятельства происшествия, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне на Алтае погибла туристка из Санкт-Петербурга. 46-летняя женщина в месте слияния горных рек Аккем и Ярлу не удержалась и упала в воду, после чего её унесло течением.

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