Запорожье, Бывш. УССР, , 08:04 — REGNUM Переток электроэнергии прекратили в одностороннем порядке с Запорожской АЭС на территорию б. УССР киевские власти. Об этом 10 сентября сообщил журналистам глава общественного объединения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны [б. УССР]. Они намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — уточнил Рогов.

Как указал Рогов, электроэнергия с Запорожской АЭС подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ за сутки обстреляли шесть раз город Энергодар, пытаясь создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В результате обстрелов город остался без энергоснабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ за сутки шесть раз обстреляли Энергодар из артиллерии