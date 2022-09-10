Запорожье, Украина, 10 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Переток электроэнергии прекратили в одностороннем порядке с Запорожской АЭС на территорию б. УССР киевские власти. Об этом 10 сентября сообщил журналистам глава общественного объединения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Министерство обороны России Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны [б. УССР]. Они намерено не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», — уточнил Рогов.

Как указал Рогов, электроэнергия с Запорожской АЭС подаётся на освобождённые территории Запорожской и Херсонской областей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ за сутки обстреляли шесть раз город Энергодар, пытаясь создать угрозу техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В результате обстрелов город остался без энергоснабжения.